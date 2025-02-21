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17:18, 21 февраля 2025Экономика

Россияне перестали покупать квартиры за наличные

Покупающие квартиры россияне отвернулись от банковских ячеек
Мария Черкасова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Покупатели жилья в Москве практически отказались от расчетов через банковские ячейки, сообщает РИА Новости со ссылкой на риэлторов.

По словам экспертов компании Est-a-tet, на первичном рынке с появлением эскроу-счетов больше нет возможности приобрести квартиру не через безналичный расчет — это запрещено законом. На вторичном рынке доля сделок купли-продажи с участием банковских ячеек за последние 10 лет упала с 95 процентов до 5, добавила юрисконсульт офиса «Академическое» агентства «Инком-Недвижимость» Наталья Киселева.

Эксперт объяснила тенденцию тем, что за последние 10 лет большинство расчетов происходит в безналичной форме, и рынок недвижимости следует этой тенденции.

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака призвал россиян не покупать жилье в ближайшие годы. Вместо вложений денег в покупку квартиры он предложил рассмотреть альтернативные варианты, например аренду жилья и хранение сбережений в ликвидных активах, таких как валюта.

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