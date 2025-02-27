Россиянам перечислили подводные камни при получении ипотеки

Россиян призвали принимать взвешенное решение при оформлении ипотеки

При нынешнем уровне ставок по рыночной ипотеке и стоимости недвижимости к принятию решения об оформлении ипотеки важно подходить крайне взвешенно. Таким советом в разговоре с Life.ru поделилась руководитель направления экспертной аналитики финансовой платформы «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

Если россиянин не подходит ни под одно из условий адресных льготных программ, оформлять ипотеку по рыночным ставкам может быть целесообразно. Однако это возможно, если в кредит необходима небольшая сумма, либо, если планируется быстро закрыть ипотеку. Еще один вариант, при котором можно рискнуть, — если попался выгодный объект для покупки, а заем можно в дальнейшем рефинансировать. При этом стоит учитывать, что такая возможность, скорее всего, появится не скоро, уточнила специалист.

Она также призвала обращать внимание на условия при выборе подходящей программы для оформления рыночной ипотеки. Например, в одном банке указанная в рекламе ставка будет действовать без каких-либо дополнительных условий, в другом же может предполагать необходимость покупки полиса страхования жизни и здоровья или внесения единовременного платежа, или выполнения других требований.

Управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников призвал в первую очередь рассмотреть предложения разных банков. Далее, по его словам, следует реально оценить, на какой срок можно взять кредит.

Свои возможности стоит оценивать скорее критически: если с платежами возникнут трудности, заемщика могут ждать серьезные проблемы. Эксперт также напомнил о возможности передать недвижимость под залог банку — если нет денег на первоначальный взнос. Гусятников рассказал, что заемщик вправе отказаться от всех страховых продуктов, которые обычно включают в тело кредита, кроме страхования самой залоговой недвижимости. Кроме того, при покупке жилья на первичном рынке можно воспользоваться скидками от застройщика как на сам объект, так и на ипотечную ставку, добавил он.

Основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский, в свою очередь, призвал подобрать оптимальную для себя ипотечную программу. Необходимо максимально подробно рассказать о себе банку, чтобы повысить рейтинг платежеспособности и получить более низкий процент, посоветовал он.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина предсказала, что в 2025 году рост ипотеки в России составит пять процентов. По ее словам, более скромная динамика требуется после слишком интенсивного прироста в 2023 году.