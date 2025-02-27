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14:01, 27 февраля 2025Экономика

В ЦБ предсказали будущее ипотеки

Набиуллина: Рост ипотеки в 2025 году составит 5 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В 2025 году рост ипотеки в Росси составит пять процентов. Будущее ипотечных кредитов предсказала глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«В этом году мы ожидаем прирост около пяти процентов, это скромно, но требуется более сдержанная динамика после чрезмерного прироста 2023 года и первой половины прошлого года», — рассказала Набиуллина. Она напомнила, что в первой половине 2024 года ипотека также росла быстрыми темпами.

Согласно оценке ЦБ, в 2026-м и 2027 годах на фоне снижения инфляции и ключевой ставки рост ипотеки будет постепенно ускоряться.

Ранее Набиуллина заявила, что строительная отрасль в России готова к тому, чтобы переждать временное замедление ипотеки.

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