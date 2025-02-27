В ЦБ оценили влияние замедления ипотеки на стройотрасль

Набиуллина: стройотрасль РФ сможет переждать временное замедление ипотеки

Строительная отрасль России сможет справиться с замедлением ипотеки. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, передает «РИА Новости».

По предварительным данным, в 2024 году выдача ипотечных кредитов выросла на 13,4 процента, до 4,9 триллиона рублей. При этом в 2023-м, когда рынок был перегрет, рост составил рекордные 34,5 процента.

Набиуллина отметила, что в 2026 и 2027 годах рост ипотеки будет постепенно ускоряться вместе со снижением инфляции и ключевой ставки. «По нашей оценке, строительная отрасль вполне способна переждать временное замедление ипотеки», — подчеркнула глава регулятора.

Ранее в Гильдии риелторов спрогнозировали сокращение объемов строительства жилья в России в 2025 году. Эксперты связывают это со значительным увеличением стоимости проектного финансирования и невысокой платежеспособностью граждан.