Россияне предпочли в путешествиях ничего не делать

Опрос показал, что россияне предпочитают пассивный отдых в путешествиях

Эксперты сервиса «Туту» узнали, какие путешественники предпочитают пассивный отдых. Соответствующее исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Оказалось, что 40 процентов опрошенных россиян хотели бы вместо походов и посещения музеев не делать ничего. При этом среди поклонников пассивного отдыха больше всего (75 процентов) замужних и женатых.

Эксперты также выяснили, что 75 процентов любителей полежать на пляже имеют средний уровень дохода. Кроме того, женщины немного чаще выбирают пассивный отдых, чем мужчины: 56 процентов против 44. Большинство предпочитающих подобный досуг россиян работают в офисе. Их средний возраст — 43 года. У 48 процентов есть дети.

Путешественники признались, что чаще всего выбирают пассивный отдых из-за накопившейся усталости. Среди других причин — необходимость восстановить здоровье и свозить детей на каникулы.

Ранее эксперты этого же сервиса узнали, сколько россиян предпочитают совмещать работу и путешествия. Выяснилось, что более половины опрошенных (57 процентов) работали удаленно из других регионов России и только 10 процентов — из других стран.

