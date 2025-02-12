Россияне назвали плюсы удаленной работы из путешествий

Среди плюсов работы из путешествий россияне назвали эмоциональную разгрузку

Эксперты сервиса «Туту» узнали, сколько россиян предпочитают совмещать работу и путешествия. Соответствующее исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что более половины опрошенных (57 процентов) работали удаленно из других регионов России и только 10 процентов — из других стран. Специалисты также отметили, что обычно такие поездки длятся от одной до трех недель, но 19 процентов респондентов уезжали на месяц и более.

Среди плюсов работы из путешествий 30 процентов россиян назвали отсутствие потери в доходе и свободный график, 21 процент — благоприятное влияние на физическое состояние, а 17 процентов — эмоциональную разгрузку, вдохновение и заряд энергией.

«Возможность сконцентрироваться на работе и не отвлекаться. Теплее, чем в Москве. Возможность видеть море и наслаждаться видами, тем самым отдыхая от работы ментально», — признался один из пользователей сервиса.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются удаленно работающие во время путешествий россияне, — нестабильное интернет-соединение, сложности с концентрацией на задачах из новых интересных мест, а также стоимость жизни.

В исследовании говорится, что 61 процент россиян совмещают работу и отдых в летний сезон, а 34 процента — в зимний.

Ранее аналитики этого же сервиса выяснили, какой отдых в отпуске предпочитают россияне разных профессий. Оказалось, что соотечественники, работающие в транспортных и логистических компаниях, чаще всего выбирали поездки к морю.

