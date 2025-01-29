Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:03, 29 января 2025Путешествия

Стало известно о предпочтениях россиян разных профессий в отпуске

Работающие в сфере культуры россияне предпочитают в отпуске ходить в музеи
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Стало известно, какой отдых в отпуске предпочитают россияне разных профессий. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что соотечественники, работающие в транспортных и логистических компаниях, чаще всего выбирали отдых у моря. А культработники и деятели искусства предпочитали любоваться архитектурой и ходить в музеи. Представители сфер маркетинга, консалтинга, рекламы и PR уезжали в отпуск, чтобы пойти на шопинг. А сотрудники банков, финансовых, инвестиционных и страховых компаний интересовались гастротуризмом.

«Для врачей и других работников сферы медицины смена климата актуальнее, чем для остальных опрошенных. Работникам транспортной сферы важно расслабиться. Те, кто работают в сфере культуры и искусства, отправляясь в путешествие, чаще других хотят получить новые впечатления, набраться вдохновения и получить эмоциональную встряску», — указано в исследовании.

Ранее стало известно, что российские туристы массово полюбили путешествия в Китай — они стали приезжать в азиатскую страну в два раза чаще. По итогам 2024 года доля заказов авиабилетов в Поднебесную достигла 3,9 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Финляндии разработали для ВСУ новый смертоносный дрон. Чем он может угрожать России?

      Пользователей предостерегли от самостоятельного ремонта ПК

      Стая бродячих собак искусала гулявшую в одиночестве по пляжу Индии туристку

      Изобретен способ размножения с двумя отцами и без матери

      Известная российская блогерша повредила имплант в ягодице на съемках и попала в больницу

      Стало известно о предпочтениях россиян разных профессий в отпуске

      Нападавшего на девочек в российском городе серийного педофила отправили в СИЗО

      Украинские власти вывезли всех детей из Константиновки в ДНР

      В Госдуме высказались о сроках начала переговоров между Россией и Украиной

      Педагогов российского детсада в возмутивших родителей обтягивающих костюмах сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше