Стало известно о предпочтениях россиян разных профессий в отпуске

Работающие в сфере культуры россияне предпочитают в отпуске ходить в музеи

Стало известно, какой отдых в отпуске предпочитают россияне разных профессий. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что соотечественники, работающие в транспортных и логистических компаниях, чаще всего выбирали отдых у моря. А культработники и деятели искусства предпочитали любоваться архитектурой и ходить в музеи. Представители сфер маркетинга, консалтинга, рекламы и PR уезжали в отпуск, чтобы пойти на шопинг. А сотрудники банков, финансовых, инвестиционных и страховых компаний интересовались гастротуризмом.

«Для врачей и других работников сферы медицины смена климата актуальнее, чем для остальных опрошенных. Работникам транспортной сферы важно расслабиться. Те, кто работают в сфере культуры и искусства, отправляясь в путешествие, чаще других хотят получить новые впечатления, набраться вдохновения и получить эмоциональную встряску», — указано в исследовании.

Ранее стало известно, что российские туристы массово полюбили путешествия в Китай — они стали приезжать в азиатскую страну в два раза чаще. По итогам 2024 года доля заказов авиабилетов в Поднебесную достигла 3,9 процента.