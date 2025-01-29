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15:01, 29 января 2025Путешествия

Россияне массово полюбили путешествия в одну страну Азии

OneTwoTrip: Россияне стали в два раза чаще путешествовать в Китай
Алина Черненко

Фото: kikujungboy CC / Shutterstock / Fotodom  

Российские туристы массово полюбили путешествия в Китай — они стали приезжать в азиатскую страну в два раза чаще. Об этом сообщили аналитики онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

По итогам 2024 года доля заказов авиабилетов в Поднебесную достигла 3,9 процента — это число вдвое превышает аналогичный показатель 2023-го. Средняя стоимость перелета в одну сторону составила 33 тысячи рублей. Чаще всего россияне летали в Шанхай (23,8 процента), Пекин (22,2 процента), Гуанчжоу (14,6 процента), Харбин (6,2 процента) и Ханчжоу (4,5 процента).

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Аналитики сервиса также выяснили, что 43 процента россиян путешествуют в Китай вдвоем, причем мужчины совершают поездки чаще женщин (56 процентов против 44). Средний возраст туристов — от 26 до 40 лет.

Кроме того, в OneTwoTrip отметили, что россияне активно планируют путешествия в эту страну Азии и в 2025 году — на нее уже приходится 5,2 процента авиа- и 4,1 процента отельных бронирований.

Ранее стало известно, что турпоток россиян на китайский остров Хайнань в 2024 году увеличился более чем в 11 раз. Высокому спросу способствовали безвизовый режим, запуск новых прямых рейсов и расширение географии вылетов.

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