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09:56, 27 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин незаконно переделывал гражданское оружие в боевое и был осужден

В Курганской области мужчине дали условный срок за незаконный ремонт винтовок
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Курганской области Далматовский районный суд приговорил местного жителя — члена организованной группы, — который незаконно переделывал гражданское оружие в боевое и создавал боеприпасы, к условному сроку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Мужчина признан виновным по шести эпизодам по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), части 1 статьи 223 УК РФ («Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Он получил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

По информации ведомства, фигурант работал с подельником — осужденным ранее к двум годам лишения свободы в колонии общего режима жителем Каргапольского муниципального округа. Они переделывали спортивные и мелкокалиберные винтовки в боевые. Обвиняемые укрепляли ствол для того, чтобы оружие выдерживало боевые патроны. Таким образом они переделали не менее 10 стволов.

Ранее сообщалось, что четверых жителей Челябинской и Курганской областей приговорили к срокам от 9 до 13 лет лишения свободы за подпольное производство оружия.

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