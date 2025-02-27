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12:14, 27 февраля 2025Экономика

Россиянин пожаловался на капризные камеры в Chery Tiggo 7

Россиянин забеспокоился из-за сломавшихся камер в Chery Tiggo 7
Кирилл Луцюк

Фото: Roger Murmann / Globallookpress.com

Россиянин пожаловался на работу камер заднего вида в Chery Tiggo 7. Свою историю владелец китайского автомобиля опубликовал на портале Drive2.

По его словам, когда он завел машину и включил задний ход, то обнаружил, что все камеры вышли из строя. Водитель попробовал несколько раз заглушить, а потом снова завести машину, но это не помогло. В итоге ему пришлось ехать с нерабочими камерами. Однако через минуту после того, как автомобиль тронулся, на экране появилась зависшая картинка с «кубиками».

Как пояснил россиянин, проблемы начались у него с задней видеокамеры. А потом разом отказали все остальные. Теперь хозяин Chery Tiggo 7 подозревает, что все проблемы в бортовом компьютере. Прокомментировавшие эту публикацию автовладельцы написали, что это «известный косяк», который приходится исправлять по гарантии.

Ранее уже сообщалось о том, что камеры, установленные в автомобилях Chery, порой нередко капризничают. Например, с такой ситуацией столкнулся владелец Chery Explore 06. В его случае проблема не исчезла даже после перезагрузки камер.

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