Россиянин толкнул женщину под машину и получил почти десять лет колонии

Суд дал 9,5 года колонии жителю Урала, толкнувшему женщину под машину в 2015-м

Первоуральский городской суд в Свердловской области приговорил к 9,5 года лишения свободы Михаила Дихтяря, который толкнул женщину под машину на трассе почти десять лет назад. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных.

Как установил суд, преступление произошло в ноябре 2015 года. Мужчина поссорился со своей 30-летней подругой и толкнул ее на трассе под машину. Женщина не выжила.

По данным издания, на скамье подсудимых Дихтярь оказался в четвертый раз. В 2022 году он по решению суда получил два года ограничения свободы и был освобожден в связи с истечением сроков давности. После этого мужчине ужесточили обвинение до статьи 105 («Убийство») УК РФ, а сам он получил оправдательный приговор. Впоследствии это решение отменили и суд назначил мужчине 12 лет колонии.

Ранее суд вынес приговор в отношении 44-летнего жителя Красноярска, который 21 год назад переехал 17-летнюю знакомую на автомобиле и удушил ее, чтобы скрыть следы преступления.