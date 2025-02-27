Россиянин ударил полицейского в лицо и отделался штрафом

В Новом Уренгое пьяный россиянин ударил полицейского и получил штраф

В Новом Уренгое россиянину присудили штраф в 30 тысяч рублей за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 3 декабря 2024 года инспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Недовольный вынужденной остановкой и действиями силовиком пьяный россиянин ударил одного из сотрудников кулаков в лицо.

В судебном процессе мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее в Самаре мужчину осудили на 15 лет за нападение на полицейского и поджог дома.