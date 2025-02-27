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20:23, 27 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин поссорился с полицейским и открыл по нему стрельбу

В Новосибирской области возбудили дело о покушении на убийство полицейского
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новосибирской области возбудили уголовное дело о покушении на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Об инциденте стало известно после того, как в больницу поступил мужчина с огнестрельным ранением. Медики сообщили в полицию, и те установили обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что в селе Венгерово между двумя мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них выстрелил в оппонента.

Потерпевшим оказался сотрудник местного отделения полиции. В момент конфликта он находился не на службе. Также была установлена личность стрелявшего — 29-летний местный житель. У него изъяли оружие.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое пьяный россиянин ударил полицейского и получил штраф.

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