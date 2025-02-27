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19:03, 27 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина приговорили к 16 годам колонии за изнасилование падчерицы

В Брянской области мужчину приговорили к 16,5 года за изнасилование падчерицы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Брянской области мужчину приговорили к 16,5 года за изнасилование падчерицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции области.

Как установил суд, мужчина долгое время насиловал и совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетней. Также он признан виновным в незаконном приобретении, хранении и ремонте огнестрельного оружия, хулиганстве, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании несовершеннолетнего лица.

Фигурант вину признал и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил его к заключению в колонии особого режима с ограничением свободы на два года и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к 15 годам колонии за совращение несовершеннолетних.

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