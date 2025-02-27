Россиянина задержали за совершенную расправу над подростком 17 лет назад

В Красноярском крае задержали виновного в гибели подростка 17 лет назад

В Красноярском крае мужчину задержали за расправу над подростком 17 лет назад. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России Юлия Арбузова.

Возобновлено расследование уголовного дела по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, 14 июля 2007 года в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Чуноярскую больницу поступил 16-летний подросток со множественными телесными повреждениями. Травмы оказались несовместимы с жизнью. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но сразу установить причастных к трагедии не удалось. Предварительное следствие было приостановлено.

В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователями и криминалистами были повторно проанализированы материалы дела, установлены и допрошены свидетели. В результате получены сведения о причастности к преступлению знакомого подростка. По версии следствия, юноша работал у местного лесозаготовителя, но ему не выплатили зарплату, после чего подросток решил обратился в правоохранительные органы и сообщил о незаконной рубке леса работодателем.

Об этом узнал 17-летний сын предпринимателя и решил разобраться с пострадавшим. В ночь на 14 июля 2007 года возле клуба «Юность» на Партизанской улице между ними возник конфликт, переросший в драку. Сын бизнесмена нанес оппоненту множественные удары по голове и телу. В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму.

Свидетелями этого были несколько подростков, но они не дали показаний из-за угроз в их адрес от отца преступника. Большинство очевидцев сейчас уехали из села и проживают в других районах. В ходе допроса она дали изобличающие фигуранта показания. Подозреваемый задержан, с учетом предъявленных доказательств он сознался в содеянном.

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