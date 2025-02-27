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12:16, 27 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина заподозрили в сексуальном насилии над школьницей

В Приморье задержали мужчину по подозрению в сексуальном насилии над школьницей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Приморском крае полицейские задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в сексуальном насилии над маленькой девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 25 февраля в полицию обратился директор одной из школ города Находки. При просмотре камер видеонаблюдения, установленных около учебного заведения, он заметил, как неизвестный пристает к несовершеннолетней. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его.

Вскоре россиянину изберут меру пресечения.

Ранее в Красногорске Московской области задержали ранее судимого водителя такси по подозрению в приставаниях к пятилетнему сыну пассажирки.

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