Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:11, 27 февраля 2025Экономика

Россиянка лишилась квартиры и миллионов рублей после разговора с мошенниками

Жительница Ярославля лишилась квартиры и 7,4 миллиона рублей из-за мошенников
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жительница Ярославля захотела продлить договор мобильной связи, но в итоге осталась без квартиры и 7,4 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону.

49-летней женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками сотовой компании. Собеседники убедили россиянку, что ей срочно нужно продлить договор на услуги мобильной связи. Ярославна продиктовала незнакомцам код из СМС-уведомления, а затем ее перевели на якобы сотрудника банка.

Новый собеседник женщины заверил, что третьи лица пытаются украсть ее сбережения, поэтому ей нужно перевести их на «безопасный счет». Сначала россиянка послала злоумышленникам 2,5 миллиона рублей, а затем продала квартиру и отправила с курьером еще около 5 миллионов рублей, вырученных от сделки.

Общая сумма ущерба достигла 7,4 миллиона рублей, рассказали в МВД. По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее 62-летняя жительница Ярославля едва не лишилась квартиры из-за мошенников. В ноябре 2023 года с 62-летней россиянкой связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Собеседник убедил женщину продать квартиру и отправить средства на указанные счета. Но позже в суде удалось доказать, что сделка была совершена под влиянием обмана, поэтому квартиру вернули прежней владелице.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и США в Стамбуле завершились

      Российский тревел-блогер назвал быстрее всех выдающие шенген страны Европы

      В Раде Зеленского обвинили в сдаче Украины

      В МИД оценили сообщения о подрыве Русским домом государственности Молдавии

      Москвичей предупредили о радиационной оттепели

      Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

      ЦБ заявил о возможном развороте влияющих на разгон цен факторов

      На Украине назвали выгоду от пленения

      В российском регионе возбудили дело за попытку расправы над новорожденным

      Популярного блогера лишили гражданства России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше