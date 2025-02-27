Россиянка лишилась квартиры и миллионов рублей после разговора с мошенниками

Жительница Ярославля лишилась квартиры и 7,4 миллиона рублей из-за мошенников

Жительница Ярославля захотела продлить договор мобильной связи, но в итоге осталась без квартиры и 7,4 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону.

49-летней женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками сотовой компании. Собеседники убедили россиянку, что ей срочно нужно продлить договор на услуги мобильной связи. Ярославна продиктовала незнакомцам код из СМС-уведомления, а затем ее перевели на якобы сотрудника банка.

Новый собеседник женщины заверил, что третьи лица пытаются украсть ее сбережения, поэтому ей нужно перевести их на «безопасный счет». Сначала россиянка послала злоумышленникам 2,5 миллиона рублей, а затем продала квартиру и отправила с курьером еще около 5 миллионов рублей, вырученных от сделки.

Общая сумма ущерба достигла 7,4 миллиона рублей, рассказали в МВД. По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее 62-летняя жительница Ярославля едва не лишилась квартиры из-за мошенников. В ноябре 2023 года с 62-летней россиянкой связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Собеседник убедил женщину продать квартиру и отправить средства на указанные счета. Но позже в суде удалось доказать, что сделка была совершена под влиянием обмана, поэтому квартиру вернули прежней владелице.