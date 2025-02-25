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20:55, 25 февраля 2025Экономика

Россиянка едва не лишилась квартиры из-за мошенников

62-летняя жительница Ярославля едва не лишилась квартиры из-за мошенников
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: René Ranisch / Unsplash

Жительница Ярославля едва не лишилась квартиры и сбережений из-за мошенников. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ноябре 2023 года с 62-летней россиянкой связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Собеседник заявил, что квартира, которая принадлежит женщине, продана, и затем посоветовал ей срочно заключить договор купли-продажи, по которому она перейдет «надежному человеку» по цене значительно ниже рыночной, чтобы сохранить жилье. Испугавшись потери недвижимости, женщина выполнила указания, а вырученные с продажи деньги перевела на указанный злоумышленниками счет. Она поняла, что ее обманули, лишь тогда, когда новый собственник решил выселить прежнюю хозяйку из квартиры, а когда та отказалась, обратился в суд.

Через некоторое время потерпевшая обратилась в суд со встречным иском, требуя признать сделку недействительной, поскольку та была совершена под влиянием обмана. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что россиянка находилась в состоянии заблуждения, из-за чего она не могла правильно понимать значение своих действий и руководить ими. В результате суд отказал удовлетворить требование истца о выселении и признал договор купли-продажи квартиры недействительным.

Решение пока не вступило в законную силу. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее стало известно, что пенсионерка из Черняховска осталась без квартиры и 3,7 миллиона рублей и из-за аферистов.

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