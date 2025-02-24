Пенсионерка из российского города лишилась жилья из-за мошенников

Пенсионерка из Черняховска лишилась 3,7 млн рублей и квартиры из-за мошенников

Пенсионерка из города Черняховска Калининградской области лишилась квартиры и денег из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает портал Baltic News со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

С 73-летней женщиной связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что аферисты получили доступ к личным данным и банковскому счету россиянки. Ему удалось убедить собеседницу перевести средства на «безопасный счет».

Чтобы получить нужную сумму, пенсионерка продала золотые украшения и квартиру. В общей сложности она лишилась 3,7 миллиона рублей. В отношении мошенников возбуждено уголовное дело.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме. По данным ВТБ, злоумышленники начали активно обманывать пользователей форумов по безопасности.