Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:19, 24 февраля 2025Экономика

Пенсионерка из российского города лишилась жилья из-за мошенников

Пенсионерка из Черняховска лишилась 3,7 млн рублей и квартиры из-за мошенников
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пенсионерка из города Черняховска Калининградской области лишилась квартиры и денег из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает портал Baltic News со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

С 73-летней женщиной связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что аферисты получили доступ к личным данным и банковскому счету россиянки. Ему удалось убедить собеседницу перевести средства на «безопасный счет».

Чтобы получить нужную сумму, пенсионерка продала золотые украшения и квартиру. В общей сложности она лишилась 3,7 миллиона рублей. В отношении мошенников возбуждено уголовное дело.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме. По данным ВТБ, злоумышленники начали активно обманывать пользователей форумов по безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Рада не смогла вернуть легитимность Зеленскому

      Сиделка украла у российского пенсионера почти полмиллиона рублей и попалась

      Новая коллекция футболок бренда Ebanat развеселила пользователей сети из России

      Экспортные цены на российскую пшеницу заметно выросли

      Россиянам назвали пять уловок мошенников со СНИЛС

      Депутат Рады оценил провал голосования о поддержке легитимности Зеленского

      Пенсионерка из российского города лишилась жилья из-за мошенников

      В США рассказали о превосходстве Су-35 над F-35

      Будущий канцлер Германии выступил против сделки России и США по Украине

      В Эстонии заявили о формировании странами Запада боеспособной бригады ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше