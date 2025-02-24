Россиян предупредили о новой схеме мошенников

ВТБ предупредил россиян о мошеннической схеме с форумами по безопасности

В последнее время финансовые злоумышленники стали использовать новую схему обмана россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВТБ.

Новую схему мошенники стали активно практиковать в интернете с использованием форумов о том, как защититься от обмана. На подобных ресурсах граждане пытаются найти советы пользователей по защите от финансовых злоумышленников. Люди находят сайты с поддельными отзывами якобы тех, у кого уже был опыт негативного взаимодействия с мошенниками. Однако за такими отзывами чаще всего скрываются непосредственно сами злоумышленники, уточнили в пресс-службе кредитной организации.

На следующем этапе злоумышленники под видом жертв мошенников пытаются втереться в доверие к потенциальной жертве и убедить ее в необходимости «срочно спасти ее деньги». Следуя подобным псевдоинструкциям, граждане в итоге теряют собственные денежные средства, переводя их на счета третьих лиц. На этом фоне в ВТБ призвали россиян «включать голову» в такого рода ситуациях и напомнили, что сбережения могут быть в безопасности только на том счете, который был открыт в банке.

Ранее в Центробанке (ЦБ) рассказали о еще одной мошеннической схеме. В последнее время, уточнили в регуляторе, злоумышленники стали использовать виртуальные образы банковских карт своих жертв на собственных телефонах. Потом их задействуют для снятия денег в банкоматах с помощью бесконтактной технологии. На этом фоне в ЦБ предостерегли россиян от скачивания приложений и программ по просьбе незнакомцев.