ЦБ сообщил о новой схеме обмана россиян

ЦБ: Мошенники стали использовать виртуальные образы банковских карт своих жертв

В последнее время финансовые мошенники в России стали активно использовать новую схему обмана граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале Центробанка (ЦБ).

Финансовые злоумышленники стали использовать виртуальные образы банковских карт своих жертв на собственных телефонах, уточнили в регуляторе. Потом их задействуют для снятия денег в банкоматах с помощью бесконтактной технологии. Во избежание неприятностей ЦБ посоветовал россиянам не скачивать по просьбе незнакомцев никакие приложения или программы.