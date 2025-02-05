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11:09, 5 февраля 2025Экономика

ЦБ сообщил о новой схеме обмана россиян

ЦБ: Мошенники стали использовать виртуальные образы банковских карт своих жертв
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В последнее время финансовые мошенники в России стали активно использовать новую схему обмана граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале Центробанка (ЦБ).

Финансовые злоумышленники стали использовать виртуальные образы банковских карт своих жертв на собственных телефонах, уточнили в регуляторе. Потом их задействуют для снятия денег в банкоматах с помощью бесконтактной технологии. Во избежание неприятностей ЦБ посоветовал россиянам не скачивать по просьбе незнакомцев никакие приложения или программы.

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