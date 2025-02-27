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16:31, 27 февраля 2025Ценности

Россиянки назвали самые желаемые подарки на 8 Марта от работодателя

Россиянки назвали поход в спа-салон желаемым подарком на 8 Марта от работодателя
Мария Винар

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Женщины назвали самые желаемые подарки на 8 Марта от работодателя. Соответствующее исследование российского бренда биосигнальной косметики Regenique поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Так, 24 процента россиянок рассказали, что в качестве подарка от компании-работодателя хотели бы получить поход в спа-салон. В то же время 24 процента участниц опроса ждут чайный набор со сладостями. Сертификат на какое-либо обучение и билеты на мероприятие желают 20 процентов респонденток, а уходовую косметику — 15 процентов.

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При этом если бы у российских женщин был выбор между подарком от работодателя и финансовой компенсацией, 78 процентов предпочли бы деньги или сертификат в онлайн-магазин. Уточняется, что 32 процента опрошенных, которые предпочли бы получить от работодателя в подарок на 8 Марта деньги, потратили бы их на покупку уходовой и декоративной косметики, 27 процентов приобрели бы что-то для дома, 21 процент сходили бы к косметологу или в спа-салон, 12 процентов купили бы себе ювелирные украшения, а 5 процентов израсходовали бы такой подарок на покупку продуктов к праздничному столу или встречу с подругами.

«Компаниям не всегда удается угадать с подарками для сотрудников, особенно когда дело касается гендерных праздников. Чаще всего это что-то стандартное, одинаковое для всех и даже банальное. В итоге зачастую подарок не вызывает радости и не используется. Именно поэтому большинство женщин хотели бы иметь возможность самостоятельного выбора», — отметил основатель марки Артем Соколов.

Ранее сообщалось, что россиянки перечислили самые желанные подарки от мужчин.

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