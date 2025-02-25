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15:55, 25 февраля 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиянки перечислили самые желанные подарки от мужчин

«Купер»: Россиянки назвали цветы самым желанным подарком от мужчин
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россиянки перечислили самые желанные подарки от мужчин. Пресс-релиз на эту тему от сервиса доставки из магазинов и ресторан «Купер» поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что 55 процентов опрошенных женщин называют самым желанным подарком для себя цветы. По данным исследования, большинство мужчин (70 процентов) при выборе презента для девушек отдают предпочтение как раз цветам.

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При этом половина опрошенных покупает косметику и парфюмерию (50 процентов) и сладкие угощения (48). Меньшей популярностью среди подарков для россиянок, которые приобретают мужчины, пользуются вещи для дома (42) и украшения (41). А сами мужчины хотели бы получить в качестве подарка электронику (35), товары для быта (20) и своего хобби (16).

В то же время женщины чаще всего дарят близким косметику и парфюмерию — такой вариант выбирают 66 процентов опрошенных россиянок. Далее в списке популярных подарков идут сладкие наборы (63), товары для дома (57), деньги (49) и товары для хобби (49).

Ранее в феврале россиянки также раскрыли главные причины радовать самих себя.

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