Россиянки раскрыли главные причины радовать самих себя

«585*ЗОЛОТОЙ»: Россиянки радуют сами себя на праздники и в периоды грусти

Россиянки раскрыли главные причины, по которым они радуют сами себя. Исследование, попавшее в распоряжение «Ленты.ру», провели аналитики ювелирной сети «585*ЗОЛОТОЙ».

Выяснилось, что подавляющее большинство женщин (68 процентов) считает, что делать себя счастливыми — важно. В топ-3 самых популярных подарков, которые респондентки дарят сами себе, вошли косметика (83 процента), одежда и обувь (72) и украшения (58). Список также дополнили товары для хобби (47), для дома (24) и подарки-эмоции (16).

По итогам опроса, главной причиной порадовать себя россиянки называют праздники и значимые даты — так считают 39 процентов женщин. Еще одной весомой причиной наградить себя подарками для четверти опрошенных стали значимые личные достижения, а каждая десятая покупает себе что-то просто для поднятия настроения в периоды грусти и апатии. При этом около 30 процентов российских женщин уверены, что повод для приобретения подарка самой себе не нужен, нужна только любовь к себе.

На вопрос о предпочитаемой сумме подарка для себя большинство респонденток (28 процентов) указывали диапазон от 3000 до 5000 рублей. При этом около 17 процентов в равной степени отметили, что готовы тратить на покупки для себя от 5000 до 10 000 рублей или же выбирают небольшие подарки до 1000 рублей. А каждая четвертая женщина отметила, что не получает подарки от близких и друзей — только покупает их для себя самостоятельно.

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