Россиянкам раскрыли способы убедить мужа дарить драгоценности

Россиянам раскрыли способы убедить мужа дарить ювелирные изделия. Об этом «Ленте.ру» рассказала стилист бренда «585*ЗОЛОТОЙ» Екатерина Фомина.

В первую очередь эксперт посоветовала объяснить супругу свои желания, а не высказывать обиды из-за отсутствия презентов.

«Не обижайтесь на мужа, не поговорив с ним. Все по-разному относятся к праздникам и подаркам, поэтому сначала соотнесите ваши системы ценностей и языки любви, — уточнила она. — Затем спокойно объясните, что подарки важны для вас».

Кроме того, лучше составить вишлист, считает собеседница издания. «Объясните, почему вам нужен не какой-то абстрактный подарок, а конкретное украшение. Причина может быть любой, главное, чтобы она была значимой лично для вас», — пояснила Фомина.

В заключение стилистка напомнила о важности реакции на презенты. «Проявите искреннюю радость. Мужчина увидит, как благодаря таким простым действиям он может сделать вас гораздо счастливее — и в дальнейшем сам начнет уделять внимание вашим желаниям», — подытожила она.

Ранее в январе стало известно, что в России охранники начали тратить на женщин больше айтишников.