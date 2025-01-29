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12:51, 29 января 2025Ценности

Россиянкам раскрыли способы убедить мужа дарить драгоценности

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Россиянам раскрыли способы убедить мужа дарить ювелирные изделия. Об этом «Ленте.ру» рассказала стилист бренда «585*ЗОЛОТОЙ» Екатерина Фомина.

В первую очередь эксперт посоветовала объяснить супругу свои желания, а не высказывать обиды из-за отсутствия презентов.
«Не обижайтесь на мужа, не поговорив с ним. Все по-разному относятся к праздникам и подаркам, поэтому сначала соотнесите ваши системы ценностей и языки любви, — уточнила она. — Затем спокойно объясните, что подарки важны для вас».

Кроме того, лучше составить вишлист, считает собеседница издания. «Объясните, почему вам нужен не какой-то абстрактный подарок, а конкретное украшение. Причина может быть любой, главное, чтобы она была значимой лично для вас», — пояснила Фомина.

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В заключение стилистка напомнила о важности реакции на презенты. «Проявите искреннюю радость. Мужчина увидит, как благодаря таким простым действиям он может сделать вас гораздо счастливее — и в дальнейшем сам начнет уделять внимание вашим желаниям», — подытожила она.

Ранее в январе стало известно, что в России охранники начали тратить на женщин больше айтишников.

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