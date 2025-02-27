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08:46, 27 февраля 2025Силовые структуры

Российские следователи зафиксировали новые преступления ВСУ против жителей ДНР

СК сообщило о ранении трех мирных жителей в результате обстрела Горловки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Российские следователи зафиксировали новые военные преступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба военный следователей следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, Украина провела массированный артобстрел Никитовского района Горловки, что привело к ранению трех мирных жителей, включая одного ребенка. В ходе обстрелов повреждения получили два жилым дома и два объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее российские силовики начали расследование новых преступлений ВСУ в Белгородской и Херсонской областях

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