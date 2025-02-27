Лебедев: ВС РФ нанесли удар по готовившимся зайти в Курскую область бойцам ВСУ

Российские военные нанесли удар по группе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, бойцы ВСУ в Шосткинском районе готовились зайти на территорию Курской области. Как уточнил Лебедев, их планировали отправить на помощь украинским подразделениям, попавшим в российском регионе в котел.

«Группировка должна была зайти через Брянскую область. Отменили планы или нет — пока не знаем. Есть данные, что будут пытаться зайти большой диверсионной группой», — добавил представитель пророссийского подполья.

Вечером 26 февраля в Сумской области раздался взрыв. Он прогремел в городе Шостка на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.