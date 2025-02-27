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07:52, 27 февраля 2025Россия

Российский губернатор раскрыл подробности перехвата 12 беспилотников

Орловский губернатор Клычков: При перехвате 12 дронов ВСУ никто не пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: David W Cerny / Reuters

При попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью 12 беспилотников на Орловскую область никто не пострадал. Подробности о ситуации привел губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Массовая вражеская атака была отражена сегодня ночью – 12 БПЛА над Орловской областью. По предварительной информации повреждений и пострадавших нет», — сообщил губернатор.

По его информации, на месте происшествия сотрудники специальных служб проводят оперативные мероприятия. Клычков поблагодарил силы противовоздушной обороны (ПВО) России за работу.

В ночь на четверг, 27 февраля, ВСУ пытались атаковать четыре региона России — по ним выпустили 19 беспилотников. Под удар, помимо Орловской области, попала Курская и Белгородская области, а также Крым.

ЖЗЛ
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