Сапер Степанов за неделю выходил и вытащил раненого под Часовым Яром командира

Стрелок-сапер Сергей Степанов, который служит во взводе в одной из штурмовых рот 6-й мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса Южной группировки войск, неделю выхаживал командира и сослуживцев, раненных в ходе выполнения боевого задания под Часовым Яром. Об этом в беседе с ТАСС рассказал его командир с позывным Рашик.

Все случилось в середине декабря, группа Рашика должна была захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от Часова Яра, но попала под шквальный огонь.

«У меня были осколочные ранения ног, таза и живота. Он меня несколько дней выхаживал, бинтовал, мази накладывал, ждал, пока немного заживут раны. Семь дней он лечил меня, других раненых, затем эвакуировал нас», — сообщил командир взвода.

Помимо этого, Степанов учил других военных правилам окащания первой медицинской помощи.

В агентстве уточнили, что после того, как командир получил ранение, Степанов взял на себя командование взводом и в одиночку захватил два опорных пункта противника, зайдя в тыл. Его представили к высшей госнаграде.

Ранее сообщалось, как российские десантники помогли эвакуироваться раненному механику из наехавшей на мину бронемашины и оказали ему первую помощь. В это время противник направил дроны на позицию десанта, и бойцы отразили атаку стрелковым оружием.