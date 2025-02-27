Российский сержант помог взять опорный пункт ВСУ без потерь

Минобороны: Группа штурмовиков без потерь взяла опорный пункт ВСУ

Группа штурмовиков во главе с сержантом Максимом Черновым заставила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставить занимаемый ими опорный пункт. Об этом сообщили в Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Сержант Чернов в числе первых вступил в бой и метким броском гранаты уничтожил пулеметную точку украинских боевиков. В ходе стрелкового боя, действуя смело и решительно, Максим умело руководил подчиненными. Не выдержав активного напора российских штурмовиков, понесшие значительные потери украинские боевики отступили», — рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в дальнейшем штурмовики смогли без потерь личного состава удержать опорный пункт до прибытия основных сил.

Ранее российские военные автоматным огнем уничтожили дрон-камикадзе ВСУ и попали на видео. На записи видно, как беспилотник самолетного типа пролетает над позициями российских войск, после чего загорается и падает.