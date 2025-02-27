Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:58, 27 февраля 2025Россия

Российский сержант помог взять опорный пункт ВСУ без потерь

Минобороны: Группа штурмовиков без потерь взяла опорный пункт ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Группа штурмовиков во главе с сержантом Максимом Черновым заставила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставить занимаемый ими опорный пункт. Об этом сообщили в Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Сержант Чернов в числе первых вступил в бой и метким броском гранаты уничтожил пулеметную точку украинских боевиков. В ходе стрелкового боя, действуя смело и решительно, Максим умело руководил подчиненными. Не выдержав активного напора российских штурмовиков, понесшие значительные потери украинские боевики отступили», — рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в дальнейшем штурмовики смогли без потерь личного состава удержать опорный пункт до прибытия основных сил.

Ранее российские военные автоматным огнем уничтожили дрон-камикадзе ВСУ и попали на видео. На записи видно, как беспилотник самолетного типа пролетает над позициями российских войск, после чего загорается и падает.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Зачем говорить в пустоту?» Захарова назвала безумным выступление главы МИД Канады на саммите G20

      Папарацци сняли Ким Кардашьян в купальнике на пляже

      Российский сержант помог взять опорный пункт ВСУ без потерь

      Российский солдат закрыл собой пленного бойца ВСУ от дрона

      Россия и США проведут переговоры в Турции

      Таинственные вонючие сгустки вынесло на пляж в одной стране

      Депутат Рады обвинил Зеленского в убийстве бывшего главы МВД Украины

      Генерала Попова захотели перевести в СИЗО

      Российские «Бастионы» отработали удары по кораблям

      Тарасова назвала минус возвращения российских фигуристов на турниры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше