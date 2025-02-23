Российские военные автоматным огнем уничтожили дрон-камикадзе ВСУ и попали на видео

Российские военные автоматным огнем уничтожили дрон-камикадзе ВСУ

Российские военные автоматным огнем уничтожили дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

На видео видно, как беспилотник самолетного типа пролетает над позициями российских войск, слышны звуки автоматных очередей. В какой-то момент дрон начинает гореть, меняет траекторию, после чего падает на землю и взрывается.

Ранее Минобороны России представило видеокадры применения дронов-сеткометов против беспилотников ВСУ.

До этого в сети распространились кадры, на которых российский штурмовик прикладом автомата отбил дрон ВСУ со взрывчаткой.

