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02:31, 23 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные автоматным огнем уничтожили дрон-камикадзе ВСУ и попали на видео

Российские военные автоматным огнем уничтожили дрон-камикадзе ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Российские военные автоматным огнем уничтожили дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

На видео видно, как беспилотник самолетного типа пролетает над позициями российских войск, слышны звуки автоматных очередей. В какой-то момент дрон начинает гореть, меняет траекторию, после чего падает на землю и взрывается.

Ранее Минобороны России представило видеокадры применения дронов-сеткометов против беспилотников ВСУ.

До этого в сети распространились кадры, на которых российский штурмовик прикладом автомата отбил дрон ВСУ со взрывчаткой.

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