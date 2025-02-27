Российский солдат закрыл собой пленного бойца ВСУ от дрона

Солдат «Днепра» ВС России закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона

Солдат группировки войск «Днепр» ВС России на ореховском направлении закрыл собой пленного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) от атаковавшего их украинского дрона. Ролик опубликовал Telegram-канал «Крылатые», связанный с воздушно-десантными войсками.

На кадрах видно, что двое российских военнослужащих ведут пленного в сторону своих позиций. В этот момент оператор БПЛА противника направил дрон на группу людей, солдат ВС РФ защитил собой украинского бойца, откатившись вместе с ним. Приземлившийся рядом БПЛА должен был сдетонировать, но этого не произошло.