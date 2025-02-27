Российский военный рассказал об обстановке в приграничном районе Курской области

ТАСС: Обстановка в Глушковском районе Курской области остается сложной

Обстановка в приграничном Глушковском районе Курской области остается сложной. Об этом сообщил ТАСС командир 5-й роты 2-го батальона добровольческого отряда «Барс-Курск» с позывным Борода.

По его словам, украинские военные запускают бесконечное количество FPV-дронов, дронов-камикадзе. Собеседник агентства подчеркнул, что удары наносятся как по гражданской, так и военной инфраструктуре.

Военный также отметил, что в период более спокойной ситуации в районе местные жители пытались возвращаться в родные дома. Однако после обострения ситуации многие из них выехали на безопасные территории.

Ранее Минобороны России отчиталось о ходе боев в Курской области. В ведомстве сообщили об отражении двух контратак ВСУ. Также за минувшие сутки сутки подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям 12 бригад и двух штурмовых полков ВСУ.

