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07:32, 27 февраля 2025Россия

Российский военный в одиночку захватил два опорных пункта ВСУ

ТАСС: Военный Степанов в одиночку захватил два опорных пункта ВСУ в зоне СВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Российский ефрейтор Сергей Степанов в одиночку захватил два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в 6-й мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса Южной группировки войск, передает ТАСС.

Военнослужащий начал захват первого опорника ВСУ после того, как несколько человек из его дивизии, в том числе командир, получили ранения в середине декабря. Тогда Степанов взял командование на себя, а затем один зашел в тыл противника и занял опорный пункт, уничтожив двух солдат ВСУ.

Впоследствии Степанов смог захватить опорник ВСУ в феврале. Тогда он в одиночку установил над ним контроль с помощью тактики захода в тыл противника. Бойца представили к высшей государственной награде.

Ранее командир Степанова с позывным Рашик рассказал, как он неделю выхаживал его после ранения под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР). Степанов также учил других военных правилам оказания первой медицинской помощи.

ЖЗЛ
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