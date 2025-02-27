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07:14, 27 февраля 2025Россия

Российский военный заявил об ударах ВСУ по домам из танка в Курской области

ТАСС: ВСУ атаковали дома из танков прямой наводкой в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reutes

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали жилые дома из танка прямой наводкой в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил командир пятой роты второго батальона добровольческого отряда «БАРС-Курск» с позывным Борода, его цитирует ТАСС.

«ВСУ видели, что гражданские объекты, но все равно атаковали дома. Когда заходили в район, хоть и не полностью, понимая, что там еще есть мирные жители, они прямой наводкой били из танка по домам», — сказал собеседник.

По его словам, ВСУ также использовали артиллерию для удара по другим гражданским объектам, в числе которых и медицинские учреждения.

Ранее доброволец с позывным Борода оценил обстановку в Глушковском районе Курской области как сложную. Он сообщил, что украинские военные запускают бесконечное количество FPV-дронов. В период более спокойной ситуации в районе, как отметил военный, местные жители пытались возвращаться в родные дома, но после обострения ситуации многие из них выехали на безопасные территории.

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