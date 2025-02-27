Pridex: В 2024 году доля китайских стройматериалов в России выросла в 1,5 раза

В 2024 году Россию завалило китайскими стройматериалами, отделочными материалами и инженерным оборудованием для строительства офисной недвижимости. Об этом со ссылкой на данные Pridex сообщает «Коммерсантъ».

Доля китайских стройматериалов выросла в полтора раза, до 15 процентов. Годом ранее она составляла 10, а в 2022-м — 9 процентов рынка. В то же время доля российской продукции за год выросла на 6 процентных пунктов, до 72 процентов, а европейской — упала с 24 до 13 процентов.

По словам гендиректора Q1 Group Екатерины Ньюман, на фоне роста инфляционного давления и усложнения логистических цепочек запасы товаров европейских товаров иссякли и их заместили китайскими товарами. Изначально девелоперы относились к поставщикам из Китая с недоверием и проводили масштабный аудит заводов, где производится продукция, отметил директор департамента технического заказчика Capital Group Сергей Коротчиков.

Из Китая поступают преимущественно вентиляционное оборудование, крупные инженерные агрегаты, кабельная продукция, световое оборудование, напольные покрытия и некоторые отделочные материалы. Из Европы же по-прежнему поставляется премиальная сантехника, особые виды красок, полимеров, инженерного оборудования, насосы и лифты, качественных аналогов которым нет, отмечают эксперты.

Несмотря на замещение европейских товаров китайскими или отечественными, себестоимость строительства продолжает расти. За два года отделка и установка инженерных систем подорожала с 65 до более чем 90 тысяч рублей за квадратный метр, отметила Ньюман. Китайское оборудование дешевле, но иногда аналоги менее долговечны или энергоэффективны, а иногда его использование требует дополнительных затрат на его адаптацию или модернизацию.

Вице-премьер Марат Хуснуллин уже предупредил о критическом росте цен на стройматериалы в России — по его словам, такие товары подорожали в два раза. Строительство стало объективно дороже, однако сейчас в стране нет механизма, как повлиять на это. По словам вице-премьера, он неоднократно предлагал ввести госрегулирование в этом сегменте, но коллеги его не поддержали.