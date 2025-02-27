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07:43, 27 февраля 2025Россия

Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта

Роструд: Выходной с 8 марта перенесли на 13 июня для отдыха в честь Дня России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Global Look Press

В России в 2025 году Международный женский день приходится на субботу, из-за чего сокращенной рабочей недели не будет. Выходной с 8 марта перенесут на июнь, напомнили в Роструде. Об этом передает ТАСС.

«Этот день является нерабочим праздничным днем, в 2025 году 8 марта приходится на субботу. Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день», — напомнили в Роструде.

При этом выходной с 8 марта, согласно постановлению Правительства «О переносе выходных дней в 2025 году», переносится не на май, а на июнь. В первый месяц лета в честь Дня России жители страны будут отдыхать с четверга, 12 июня, по воскресенье, 15 июня.

На 23 февраля в России также не было сокращенной рабочей недели, так как День Защитника Отечества пришелся на воскресенье. Праздничный выходной перенесли на май. На майские праздники нерабочие дни продлятся с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

ЖЗЛ
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