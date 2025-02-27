«Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в купальнике с глубоким декольте

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка поделилась серией снимков, на которых продемонстрировала фигуру в купальнике телесного цвета, оформленном глубоким декольте. При этом в описании к посту девушка отметила, что данное изделие было приобретено у бренда нижнего белья Skims. Известно, что его основательницей является телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян.

Поклонники оценили фотосессию Симмонс в комментариях. «Какая красивая», «Богиня», «Шикарное тело», «Ты выглядишь потрясающе в этом купальнике», «Мой телефон загорелся в руках, пока смотрел на тебя», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи показала снимки в оголяющем ягодицы наряде.