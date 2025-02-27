Следователи завели дело из-за попытки насильно выдать замуж 16-летнюю школьницу

В Екатеринбурге завели дело из-за попытки насильно выдать школьницу замуж

В Екатеринбурге по поручению главы следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело из-за попытки против воли выдать замуж 16-летнюю школьницу. Об этом в четверг, 27 февраля, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, в феврале 2024 года родители несовершеннолетней приняли решение выдать ее за 24-летнего россиянина. Девушка отказалась и ее избили, затем пригрозили ей расправой и отвезли в дом жениха, где отобрали телефон, ограничили в передвижении, общении с ровесниками и посещении школы.

Ранее в Казани сестры-мигрантки сбежали из дома и обвинили отца в попытке отдать их в рабство.