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07:23, 27 февраля 2025Силовые структуры

Следователи завели дело из-за попытки насильно выдать замуж 16-летнюю школьницу

В Екатеринбурге завели дело из-за попытки насильно выдать школьницу замуж
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

В Екатеринбурге по поручению главы следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело из-за попытки против воли выдать замуж 16-летнюю школьницу. Об этом в четверг, 27 февраля, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, в феврале 2024 года родители несовершеннолетней приняли решение выдать ее за 24-летнего россиянина. Девушка отказалась и ее избили, затем пригрозили ей расправой и отвезли в дом жениха, где отобрали телефон, ограничили в передвижении, общении с ровесниками и посещении школы.

Ранее в Казани сестры-мигрантки сбежали из дома и обвинили отца в попытке отдать их в рабство.

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