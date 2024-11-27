Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:05, 27 ноября 2024Россия

В России сестры-мигрантки сбежали из дома и обвинили отца в попытке отдать их в рабство

Mash Iptash: сестры из Казани обвинили отца в попытке насильно выдать их замуж
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В Казани сестры-мигрантки из Таджикистана сбежали из дома и обратились за помощью к сотрудникам банка на улице Пушкина. Об этом пишет Mash Iptash в Telegram.

По информации издания, 18-летняя и 20-летняя уроженки Таджикистана обвинили отца в попытке отдать их в рабство и насильно выдать замуж. Как утверждают девушки, мужчина запер их дома, отобрал телефоны и паспорта, а в случае непослушания избивал.

Канал выяснил, что 26 ноября в полицию обратился брат мигранток с заявлением об их пропаже. Девушки также написали заявление в правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее, в мае, 19-летняя чеченка Лия Заурбекова сбежала в Москву и сообщила, что опасается за свою жизнь из-за насилия со стороны родственников. Отец россиянки в ответ на обвинения заявил, что его дочери можно влюбляться только в мужчин своей национальности. Он признал, что девушку старались удержать дома, пытаясь сделать все, чтобы та не смогла убежать. В результате студентке удалось покинуть страну.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю. Что известно о последствиях?

      На Урале попытку помощника митрополита изнасиловать студентку назвали «дьявольским чудом»

      В российском городе обстреляли самолет после ложного сообщения об атаке БПЛА

      Путин пригласил премьера одной страны Евросоюза на празднование 9 Мая

      Российский губернатор сообщил об атаке ВСУ на Белгород

      В российском городе перестали ходить автобусы

      Депутат от партии Зеленского выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию

      Украина захотела получить здание генконсульства России в Польше

      Боец СВО с инвалидностью пожаловался на отнимающих у него работу мигрантов

      Мясник-мигрант пять месяцев растлевал российскую школьницу и попал под следствие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше