В России сестры-мигрантки сбежали из дома и обвинили отца в попытке отдать их в рабство

Mash Iptash: сестры из Казани обвинили отца в попытке насильно выдать их замуж

В Казани сестры-мигрантки из Таджикистана сбежали из дома и обратились за помощью к сотрудникам банка на улице Пушкина. Об этом пишет Mash Iptash в Telegram.

По информации издания, 18-летняя и 20-летняя уроженки Таджикистана обвинили отца в попытке отдать их в рабство и насильно выдать замуж. Как утверждают девушки, мужчина запер их дома, отобрал телефоны и паспорта, а в случае непослушания избивал.

Канал выяснил, что 26 ноября в полицию обратился брат мигранток с заявлением об их пропаже. Девушки также написали заявление в правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее, в мае, 19-летняя чеченка Лия Заурбекова сбежала в Москву и сообщила, что опасается за свою жизнь из-за насилия со стороны родственников. Отец россиянки в ответ на обвинения заявил, что его дочери можно влюбляться только в мужчин своей национальности. Он признал, что девушку старались удержать дома, пытаясь сделать все, чтобы та не смогла убежать. В результате студентке удалось покинуть страну.