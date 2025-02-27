Сотрудника авиакомпании «Победа» уличили в вымогательствах с опоздавших на регистрацию

МВД возбудило дело в отношении сотрудника авиакомпании «Победа» из-за взяток

Полиция возбудила дело в отношении 19-летнего представителя авиакомпании «Победа» за взятки с опоздавших на регистрацию пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Молодой человек работал в саратовском аэропорту. Осенью 2024 года пассажир, планировавший лететь оттуда в Санкт-Петербург, пожаловался на авиакомпанию за то, что один из сотрудников вымогает у него деньги.

Во время выяснения обстоятельств стало известно, что схема действовала давно. Сотрудник признался, что ей его научили коллеги, после чего он стал брать от двух до пяти тысяч рублей с опоздавших. Известно о 13 пассажирах, которые заплатили молодому человеку.

В результате руководство разрешило ему доработать до конца месяца и уволиться. Однако вскоре о схеме узнали полицейские. По их версии, схему заработка могли использовать и другие сотрудники. Дело расследуется по статье о мошенничестве.

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