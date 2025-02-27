Советник Трампа призвал пересмотреть границу между Канадой и США

Старший советник Трампа Наварро призвал пересмотреть границу между Канадой и США

Старший советник президента Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро призвал американских переговорщиков обсудить с канадской стороной возможность пересмотра границ между Канадой и США. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источник.

«Наварро рекомендовал пересмотреть границу между Канадой и США, что просто безумно и опасно», — рассказал собеседник издания.

Ранее Наварро опроверг сообщения о том, что США хотят исключить Канаду из разведывательного альянса Five Eyes (англ. — «Пять глаз»), в который также входят Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. Он также подчеркнул, что подобные идеи исключения Оттавы являются «безумными».

10 февраля Трамп заявил, что считает Канаду более выгодным партнером в составе своей страны на правах 51-го штата. «Мы теряем 200 миллиардов долларов в год из-за Канады, и я не позволю этому продолжаться», — сказал американский лидер.