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13:01, 27 февраля 2025Мир

Советник Трампа призвал пересмотреть границу между Канадой и США

Старший советник Трампа Наварро призвал пересмотреть границу между Канадой и США
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Старший советник президента Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро призвал американских переговорщиков обсудить с канадской стороной возможность пересмотра границ между Канадой и США. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источник.

«Наварро рекомендовал пересмотреть границу между Канадой и США, что просто безумно и опасно», — рассказал собеседник издания.

Ранее Наварро опроверг сообщения о том, что США хотят исключить Канаду из разведывательного альянса Five Eyes (англ. — «Пять глаз»), в который также входят Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. Он также подчеркнул, что подобные идеи исключения Оттавы являются «безумными».

10 февраля Трамп заявил, что считает Канаду более выгодным партнером в составе своей страны на правах 51-го штата. «Мы теряем 200 миллиардов долларов в год из-за Канады, и я не позволю этому продолжаться», — сказал американский лидер.

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