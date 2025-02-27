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09:14, 27 февраля 2025Наука и техника

Создан способный изменить возможности воздушных и космических путешествий двигатель

В Китае создали первый в мире двигатель для полета со скоростью 16 Махов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: China Daily / Reuters

В Китае сконструировали первый в мире двигатель на реактивном топливе для полета со скоростью до 16 Махов (19,5 тысячи километров). Об этом пишет газета South China Morning Post.

Его отличие — в косой детонации (ODE), работающей на стандартном авиационном керосине. Она может стать потенциальным прорывом в области гиперзвуковых двигателей, способным изменить возможность воздушных и космических путешествий

Отмечается, что в серии новаторских экспериментов в ударной трубе JF-12 в Пекине, которая имитирует условия полета с высокой скоростью Маха на высоте более 40 километров, ученые из Китайской академии наук добились устойчивых косых детонационных волн с использованием реактивного топлива RP-3 — обычного керосина.

В октябре 2024 SpaceX спустя несколько минут после старта впервые удалось возвратить первую ступень на стартовую площадку и поймать ее механизированным манипулятором Mechazilla.

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