Спецназ Росгвардии уничтожил замаскированный блиндаж ВСУ

В Харьковской области Росгвардия подорвала блиндаж ВСУ

В Харьковской области спецназ Росгвардии уничтожил замаскированный блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

Объект во время воздушной разведки обнаружили бойцы стальной бригады Росгвардии. После они передали координаты боевой позиции операторам дронов, которые точно сбросили боеприпасы и уничтожили блиндаж.

Ранее в Харьковской области спецназ Росгвардии похожим образом уничтожил станцию спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ).