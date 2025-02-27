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13:00, 27 февраля 2025Культура

Стало известно о попытке Буйнова подкупить сына сбитой им пенсионерки

Shot: Певец Александр Буйнов предлагал деньги сыну сбитой им пенсионерки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

Народный артист России, певец, экс-участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов, который сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье, предлагал деньги ее сыну, чтобы решить ситуацию до приезда сотрудников ГАИ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, после ДТП исполнитель «хотел откупиться» и не вызывать на место сотрудников МВД, так как разбирательства могут повлечь для него наказание вплоть до лишения водительских прав.

Отмечается, что пострадавшую пенсионерку продолжают обследовать в больнице в Звенигороде — у женщины есть подозрение на перелом ребер.

Ранее пострадавшая в ДТП с Буйновым женщина дала первый комментарий.

Инцидент произошел 26 февраля около 18:00 в Наро-Фоминском округе.

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