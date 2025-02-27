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16:02, 27 февраля 2025Россия

Стало известно о ракетной атаке ВСУ на российский город

Военкор Коц: Белгород подвергся ракетной атаке ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Белгород подвергся ракетной атаке. Об этом, публикуя кадры работы сил противовоздушной обороны (ПВО) сообщил военкор Александр Коц в Telegram-канале.

«Участились обстрелы Белгородской области. Системы ПВО сейчас перехватывают очередную партию реактивных снарядов», — сообщил Коц, но не привел других подробностей ситуации.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщал об объявлении ракетной опасности. Он призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до отбоя опасности.

Днем в четверг, 27 февраля, в период с 11:35 до 12:10 по московскому времени дежурные военные сбили в Белгородской области два беспилотных летательных аппарата. О пострадавших не сообщалось.

ЖЗЛ
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