Предотвращен воздушный удар ВСУ по России

Минобороны России заявило об уничтожении двух БПЛА ВСУ в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 11:35 до 12:10 по московскому времени дежурные военные сбили в Белгородской области два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Информация о районе уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны России отчиталось о поражении 19 беспилотников ВСУ в ночь на 27 февраля. 12 дронов средства ПВО сбили над Орловской областью, по 3 — над Курской и Белгородской и еще 1 — над Крымом.

Позже губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.