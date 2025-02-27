Стало известно о задержании чиновника правительства Рязанской области

СК: Чиновника правительства Рязанской области задержали за взятки 17 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали чиновника правительства Рязанской области, подозреваемого в получении взяток на 17 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Против него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, за взятки фигурант сообщал одному из предпринимателей о предстоящих закупках, а также помогал ему выигрывать в аукционах. Всего он успел получить от бизнесмена более 17 миллионов рублей.

Как уточняет Telegram-канал Mash, речь идет о замгубернатора региона. За пару дней до задержания он подал заявление на увольнение по собственному желанию.

В декабре 2024 года Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Экс-чиновник будет находиться в СИЗО два месяца.

