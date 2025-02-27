Стало известно об удерживавшем позиции в зоне СВО 81 день раненом казаке

Аппарат полпреда Жоги: Боец СВО казак Тумасов 81 день удерживал позиции

Боец Оренбургского казачьего войска Вадим Тумасов 81 день удерживал позиции в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно из публикации пресс-службы аппарата полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жоги, запись опубликована в Telegram.

По сообщению аппарата полпреда Жоги, казак был ранен, однако продолжал вести бой.

«Уралец успешно отражал атаки врага, несмотря на полученные ранения. В результате его действий был сохранен плацдарм для дальнейшего наступления Российской армии», — сообщили в пресс-службе УрФО и отметили, что в настоящий момент Тумасов находится в госпитале и представлен к присвоению звания Герой России.

Ранее сообщалось, что одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою якутский воин встретился со Стивеном Сигалом.