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01:48, 27 февраля 2025Россия

Одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою якутский воин встретился со Стивеном Сигалом

Прилепин: Стивен Сигал встретился в Москве с якутским воином Андреем Григорьевым
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Знаменитый голливудский актер, спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям и гражданин РФ Стивен Сигал встретился в Москве с якутским воином Андреем Григорьевым с позывным Тута, известным благодаря своей победе в рукопашном бою с солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации (СВО). Их совместное фото опубликовал в Telegram-канале писатель Захар Прилепин.

«Сигал тоже немного якут по крови. Видно же. Один народ!» — подписал фото Прилепин.

Ранее президент России Владимир Путин наградил медалью «Золотая звезда» Героя РФ штурмовика Андрея Григорьева, который одолел в рукопашном бою военнослужащего ВСУ. Видео схватки военных в Донецкой народной республике (ДНР) распространилось в сети в начале января.

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