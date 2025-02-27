Одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою якутский воин встретился со Стивеном Сигалом

Прилепин: Стивен Сигал встретился в Москве с якутским воином Андреем Григорьевым

Знаменитый голливудский актер, спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям и гражданин РФ Стивен Сигал встретился в Москве с якутским воином Андреем Григорьевым с позывным Тута, известным благодаря своей победе в рукопашном бою с солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации (СВО). Их совместное фото опубликовал в Telegram-канале писатель Захар Прилепин.

«Сигал тоже немного якут по крови. Видно же. Один народ!» — подписал фото Прилепин.

Ранее президент России Владимир Путин наградил медалью «Золотая звезда» Героя РФ штурмовика Андрея Григорьева, который одолел в рукопашном бою военнослужащего ВСУ. Видео схватки военных в Донецкой народной республике (ДНР) распространилось в сети в начале января.